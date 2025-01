ROMA – Cinque giorni alla chiusura del calciomercato. Cinque giorni di trattative e illusioni perché – come diceva il drammaturgo tedesco Bertolt Brecht – al mercato si comprano le bugie. Soprattutto a quello di riparazione. Molte delle squadre italiane, quasi al termine della sessione cominciata il 2 gennaio, devono correre ai ripari per migliorare le proprie rose.

Le trattative più importanti in corso

Il Napoli capolista cerca un sostituto di Kvaratskhelia: dopo il no di Adeyemi del Borussia Dortmund, ci prova per il classe 2004 Alejandro Garnacho. Il Manchester United punta molto sul talento spagnolo-argentino prelevato dalle giovanili dell’Atletico quando era poco più che un bambino, ma dopo l’acquisto record da quasi 40 milioni di euro di Patrick Dorgu dal Lecce, gli spazi per lui potrebbero ridursi. Atalanta e Inter vogliono piazzare gli esuberi e risolvere i problemi d’organico, con la Dea che sta chiudendo l’acquisto di Daniel Maldini dal Monza dopo l’infortunio di Lookman. L’Inter vuole sostituire Tajon Buchanan con Nicola Zalewski. Milan e Juventus – dopo le sconfitte di Champions e il periodo negativo in campionato – cercano soluzioni last minute. La Fiorentina e la Lazio sono contente a metà: la volontà dei tifosi di avere qualcosa in più dopo un buon inizio stagione – una riserva di Kean, un terzino per la fascia biancoceleste – non coincide con l’esigenza delle proprietà di limitare le spese.

Il 2015 l’annus horribilis del calciomercato invernale

Tante occasioni, ma anche diversi flop dietro l’angolo, come dimostrano le sessioni invernali degli ultimi anni. Spesso le grandi squadre a gennaio hanno fatto acquisti fallimentari perché al posto giusto nel momento sbagliato o per una serie di sfortunati eventi. Il Napoli ha autorizzato Ngonge a cercarsi una nuova squadra. Preso un anno fa dal Verona – dove aveva segnato 6 reti in metà campionato – adesso è pronto a dire addio dopo tre gol in un solo anno. Non ripetere il calciomercato di 10 anni fa è l’obbiettivo delle grandi squadre. Nel 2015 il Milan aveva comprato Destro e Cerci: 4 gol in due e tanti saluti. Mentre l’Inter ai tifosi aveva regalato Podolski e Shaqiri – rispettivamente in prestito da Arsenal e Bayern – che ricambiarono con 38 presenze in due e 4 reti totali. Infine la Roma: i nomi di Doumbia e Ibarbo riecheggiano ancora nelle vie di Trigoria, arrivati promettendo reti e velocità, hanno lasciato infortuni e delusioni.