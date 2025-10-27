BUENOS AIRES – Vittoria alle elezioni di metà mandato per il presidente argentino Javier Milei. In occasione delle votazioni per rinnovare i seggi della Camera dei Deputati e un terzo di quelli del Senato, il suo partito ha trionfato.

La vittoria alle elezioni

La Libertad Avanza (LLA), partito di Milei, ha ottenuto quasi il 41 per cento dei voti in tutto il paese. Secondo i primi dati ufficiali, la coalizione peronista Fuerza Patria, principale forza di opposizione, ha ottenuto il 24,5% dei voti.

Una vittoria per nulla scontata. Negli ultimi mesi era sembrato che La Libertad Avanza fosse destinata a cambiare la situazione in Parlamento, abbandonando i propri obiettivi. Nonostante gli scandali che hanno coinvolto Milei e la situazione economica preoccupante, il presidente argentino recupera posizioni, superando un terzo dei deputati. Milei ha così la possibilità di recuperare il diritto di veto sulle leggi promosse dalle opposizioni in parlamento.

Le congratulazioni di Trump

Il presidente americano Donald Trump si è congratulato con il suo alleato ultraliberale argentino. A favore di quello che considera il principale alleato in Sudamerica, Trump era intervenuto direttamente nella campagna elettorale avviando un piano di aiuti all’economia argentina.

Dopo la vittoria di domenica, sui social network la Casa Bianca si è mostrata soddisfatta per la fiducia riposta in Milei. “Congratulazioni al presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina. Sta facendo un lavoro straordinario! La nostra fiducia in lui è stata giustificata dal popolo argentino”, si legge su Truth.