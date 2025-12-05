WASHINGTON – Giornata di attese e speranze per le nazionali che prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo FIFA 2026. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 novembre, le squadre partecipanti scopriranno in quale delle quattro fasce potranno giocare. Col fiato sospeso rimangono, invece, le squadre che devono ancora affrontare i play-off. Tra queste, la Nazionale italiana.

Le novità della prossima Coppa del Mondo

Il primo atto dei Mondiali del 2026 inizia al Kennedy Center di Washington. Il sorteggio dei gironi riguarderà – per la prima volta – 48 squadre, invece delle tradizionali 36. Le squadre saranno distribuite in 12 gironi. Da questi usciranno 32 compagini – le prime due classificate e le otto migliori tra quelle arrivate terze – che accederanno così ai turni di eliminazione. Ogni girone avrà almeno una squadra europea, ma non più di due. Inoltre, non potranno essere presenti due squadre della stessa confederazione, a eccezione della Uefa. Le prime quattro squadre del ranking Fifa – Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra – saranno sorteggiate in modo da evitare scontri diretti prima delle semifinali.

Il possibile scenario della Nazionale

La grande assente del sorteggio, almeno per il momento, sarà la Nazionale italiana. Dopo la sconfitta a San Siro con la Norvegia e l’uscita dalle prime dieci del ranking mondiale, ora il ct Gennaro Gattuso deve preparare la squadra alla semifinale play-off, dove affronterà a Bergamo l’Irlanda del Nord. In caso di qualificazione, l’Italia rischierebbe un girone vertiginoso con Argentina o Brasile, Marocco e Norvegia.

A Washington anche la delegazione iraniana

Sembrano essersi placate le polemiche della federazione calcistica dell’Iran, dopo che nei giorni scorsi ad alcuni membri della delegazione era stato negato il visto per l’ingresso negli Stati Uniti. Il gruppo della federcalcio di Teheran aveva, così, annunciato l’intenzione di disertare la cerimonia. Tuttavia, la situazione sembra essersi riappacificata e la delegazione è stata accolta al Jfk Centre a Washington.