ROMA – L’Italia arriva ai playoff di qualificazione ai mondiali FIFA 2026 con un sospiro di sollievo. Nelle scorse ore a preoccupare il ct Gennaro Gattuso era stato il possibile infortunio di Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro, durante il match di Champions League Barcellona-Newcastle, era uscito dal campo zoppicando. I primi esami sull’ex giocatore del Milan hanno escluso però lesioni: si tratterebbe solo di un edema che non gli precluderà l’ingresso in campo ai playoff. Il presidente della Federcalcio italiana, Gabriele Gravina, ha parlato di “un allarme moderato”. Non si tratta però dell’unico ostacolo tra gli azzurri e il sogno di riqualificarsi ai Mondiali.

La lista dei 28 del Ct

Certi di una esclusione dalla lista dei convocati – a causa di infortuni – sono Mattia Zaccagni e Giovanni Di Lorenzo. A una settimana dal primo match con l’Irlanda del Nord, il ct Gennaro Gattuso ha sigillato i 28 che porterà ai playoff. Torna a vestire la maglia azzurra Federico Chiesa. La novità è però l’ingresso di Marco Palestra, difensore classe 2001. Con lui le conferme di Bastoni, Calafiori, Mancini, Gatti, Buongiorno, Scalvini, Coppola, Di Marco, Spinazzola e Cambiaso. Tra i pali Donnarumma, Meret e Carnesecchi. In attacco Kean, Retegui, Pio Esposito, Scamacca e Politano. In centrocampo confermato Tonali, Crisante, Barella, Pisilli, Frattesi e Locatelli.

Gravina: “In America anche a nuoto”

La strategia della nazionale è quella dell’ottimismo, nonostante permanga l’insistente timore di una possibile nuova assenza dai Mondiali. Gravina dal raduno Coverciano però non ha dubbi: “Porteremo questi ragazzi in America, a costo di andarci a nuoto”. Un ottimismo che il presidente avverte anche dai tifosi italiani, commentando l’affluenza per la prima partita di qualificazioni: “Non avverto senso di sfiducia, per la prima volta nella storia del calcio italiano dopo un’ora avevamo il sold out a Bergamo”.