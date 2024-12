NAIROBI – La polizia kenyota ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere centinaia di donne e uomini che protestavano contro la violenza sulle donne e i femminicidi. I dimostranti hanno marciato nelle strade della capitale al grido di “basta uccidere le donne”.

Nonostante le proteste siano state pacifiche, la polizia ha interrotto la manifestazione e almeno tre persone sono state arrestate. Tra queste anche Irungu Houghton, direttore di Amnesty international Kenya. L’organizzazione che combatte per i diritti umani nel mondo e “Law society of Kenya” hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano l’operato della polizia, sostenendo che invia “un messaggio agghiacciante” ai manifestanti pacifici.

La protesta è scoppiata per l’aumento delle violenze di genere e dei femminicidi commessi in Kenya negli ultimi mesi. Secondo il National police service, tra agosto e ottobre di quest’anno sono state uccise almeno 97 donne in femminicidi. Secondo l’ente “The gender violence recovery centre”, una donna kenyota su tre ha subito abusi prima dei 18 anni. Gli abusi provengono principalmente da partner o da membri maschi della famiglia.

Le violenze commesse dalla polizia per disperdere i manifestanti si aggiungono a quelle perpetrate durante le proteste anti-governative della scorsa estate, durante le quali sembra siano state uccise almeno 60 persone.

Foto Ansa