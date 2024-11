VADUZ – Per San Marino, quella di ieri sera è stata la vittoria più importante nella Nations League che ha regalato la promozione in League C. A scaldare il cuore dei tifosi bianco azzurri nel freddo autunnale del Rheinpark Stadion ci hanno pensato i ragazzi del Titano che nella notte dei record, hanno segnato un altro importante traguardo, gonfiare per tre volte la rete in una partita della competizione giocando fuori casa.

Dopo un avvio incerto e sotto di un gol nel primo tempo, gli uomini allenati da Roberto Cevoli non si sono disuniti, trovando il pareggio nella ripresa con un rigore di Lazzari. La rete del sorpasso è arrivata al minuto 66 con la firma di Nanni ancora dal dischetto. Ad allungare ulteriormente la distanza dei suoi padroni di casa ci ha pensato, dopo soli undici minuti l’esperto Golinucci, finalizzando a rete una splendida azione corale.

Il triplice fischio ha sancito una vittoria sofferta, ma meritata come sottolineato anche da Cevoli. “Finire il primo tempo 1-0 in svantaggio è stato un insulto al calcio, ma i ragazzi sono stati brillanti e hanno meritato quello che sono riusciti a ottenere”.

Il San Marino aveva iniziato il suo periodo vincente in Nations League due anni fa, battendo in amichevole le Seychelles. Ieri sera, i bianco-azzurri hanno chiuso il girone con un punto di vantaggio su Gibilterra facendo la storia. E adesso, la nazionale di calcio meno vincente di sempre, non ha intenzione di volersi più fermare. Nell’ora più dolce, i dilettanti del San Marino sognano, infatti, di giocare i playoff dei mondiali e aggiungere un altro capitolo alla loro storia.