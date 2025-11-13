Alberto Negri, giornalista e reporter di guerra già al Sole24Ore, spiega a Lumsanews perché Donald Trump ha scelto proprio ora di interessarsi alle persecuzioni dei cristiani in Nigeria.

Negri, come spiega questa nuova uscita del presidente americano?

“Trump dice una stupidaggine al giorno, non sa nemmeno dove si trova la Nigeria. Parliamo di gente che non ha mai aperto un libro né una cartina geografica. Pensate soltanto a quando ha ricevuto il presidente sudafricano Ramaphosa per discutere delle persecuzioni di bianchi in Sudafrica, che poi si sono rivelate false, come sempre. Lui è il re del fake, non sa neanche quello di cui parla. A proposito della Nigeria, ancora meno perché non rientra in quelli che sono i suoi orizzonti mentali”.

Trump ha parlato di genocidio cristiano in corso.

“In Nigeria non è in corso nessun genocidio. Dire che i cristiani sono perseguitati è, tutto sommato, sbagliato. Negli scontri – che sono per lo più regolamenti di conti – ci sono stati morti sia cristiani che musulmani. Siamo, più o meno, davanti allo stesso numero di morti. Trump parla di genocidio perché la sua intenzione è quella di discostare gli occhi da quello che è il vero genocidio: quello israeliano a Gaza”.

Negli ultimi anni i rapporti tra Nigeria, Russia e Cina si sono intensificati sempre più.

Questo è un aspetto geopolitico interessante. Trump sicuramente con queste minacce alla Nigeria sta mandando dei messaggi a Russia e Cina, perché capisce molto bene che queste potenze sono riuscite a penetrare in queste aree. È importante ricordare poi che la Nigeria è ricca di petrolio, soprattutto la parte meridionale. Inoltre, sembra che Trump stia cominciando a intraprendere una strada contraria rispetto a quello che aveva promesso in campagna elettorale, quando sosteneva che non si sarebbe impegnato per guerre inutili, ma avrebbe pensato solo all’America. E dichiarare guerra alla Nigeria non sarebbe forse inutile? Ma dove vuole andare in Nigeria?”.

Quali potrebbero essere gli scenari in caso di intervento militare americano?

“Guerra civile, ovviamente. Il caso Gheddafi mi sembra emblematico. Hanno deciso di eliminare il dittatore e cosa avrebbero raggiunto? Non certo pace e democrazia. Anche in questo caso – quindi – l’intervento militare non risolverebbe uno scontro tra etnie che va avanti da tantissimo tempo”.