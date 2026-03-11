ROMA – “Non deve dimettersi”. Il ministro Nordio blinda Giusi Bartolozzi, che ha definito la Magistratura “un plotone di esecuzione” da togliere di mezzo attraverso il referendum. Anche da Fratelli d’Italia fanno quadrato attorno al capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, mentre l’opposizione chiede le sue dimissioni e intima al governo di riferire in Aula.

Il caso è esploso lunedì sera, quando sono emerse le parole di Bartolozzi contro la Magistratura, pronunciate sulla tv locale siciliana Telecolor. Il giorno dopo, l’alta dirigente ha fatto marcia indietro, pur non chiedendo scusa. Ha spiegato che le sue parole si riferivano a chi viene travolto dalla giustizia quando innocente. “Il riferimento al plotone di esecuzione alludeva allo stato di assoluta prostrazione in cui ci si trova in questi casi, esattamente come colui che, postovi davanti, poco o nulla può fare per difendere la propria vita”.

Qualche sussulto è arrivato anche dall’interno della maggioranza. “La frase è infelice, come lo stesso ministro Nordio ha sottolineato, ma la cosa importante adesso è esaminare il merito della riforma, che è l’oggetto del referendum”, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Anche Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, ha tentato di calmare le acque: “Le parole di Bartolozzi? Mi sembra che siano state volutamente esagerate e travisate”.

Ma le parole del capo di gabinetto hanno fatto infuriare l’opposizione. Pd, M5s, Avs e Italia Viva hanno chiesto le dimissioni di Bartolozzi e che Nordio riferisca in Aula. “Apprendo con stupore che non si è ancora dimessa”, ha attaccato il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Ma per lasciare la poltrona cosa deve fare un magistrato come Bartolozzi?”. Sugli scudi anche l’Associazione nazionale magistrati che parla di “toni inaccettabili, ma non rispondiamo ad attacchi”.