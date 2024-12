ROMA – È disponibile online, fino al 31 gennaio 2025, il questionario per individuare il livello di conoscenza, percezione e utilizzo dell’intelligenza artificiale nel giornalismo. La ricerca è promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine e dall’Università Lumsa di Roma e ha lo scopo di esplorare la complessa relazione tra l’Ia e il giornalismo, concentrandosi su diversi aspetti chiave anche in termini di impatto sulle redazioni.

Il questionario online, disponibile sulla home page del sito www.odg.it, è in forma anonima e punta a individuare il livello attuale di familiarità, utilizzo ed esperienza dell’Ia tra i giornalisti, nonché individuare la percezione di rischi ed opportunità legate a questa tecnologia.

Grazie alle analisi descrittive dei dati nonché attraverso elaborazioni statistiche, sarà possibile fornire un quadro dettagliato dello stato attuale dell’integrazione dell’Ia nel giornalismo italiano.

Il questionario è composto in tutto da 17 semplici domande e richiede pochi minuti per la compilazione; il Consiglio nazionale invita tutti gli iscritti, professionisti e pubblicisti, a partecipare a questa importante iniziativa di ricerca i cui risultati saranno preziosi per comprendere sia il livello e le modalità di relazioni con gli strumenti della Ia che per individuare i migliori percorsi possibili affinché la nuova tecnologia sia un fattore di evoluzione e sviluppo della professione e non un ulteriore elemento di criticità.