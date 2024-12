Fan del K-pop protestano contro l’aumento delle tasse

JAKARTA – Studenti e sostenitori del K-pop, musica popolare coreana, sono scesi di fronte al Palazzo presidenziale di Jakarta per protestare contro la decisione del governo indonesiano di aumentare le tasse. L’aumento delle tasse, che andrebbe in vigore dal 1 gennaio 2025, prevederrebbe un passaggio dall’11 al 12%. L’aspetto che maggiormente ha scatenato la rivolta è stata la decisione di aumentare le tasse anche per le performance degli artisti provenienti dall’estero, scatenando per questo i fan della musica.

FOTO ANSA