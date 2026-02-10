CORTINA D’AMPEZZO – Dalla discesa libera nella combinata a squadre, allo sci di fondo e al curling. La giornata di oggi, martedì 10 febbraio, è carica di sfide importanti e sogni di podio, alcuni infranti, per gli italiani in gara ai Giochi olimpici di Milano-Cortina. In palio oggi a Milano-Cortina nove ori e un bronzo. Intanto sfuma la possibilità di difendere il titolo olimpico del 2022 nel doppio misto di curling, mentre si attende la gara del pomeriggio di Pirovano-Peterlini per la discesa libera nella combinata.

La discesa libera nella combinata a Milano-Cortina

Non è iniziata, purtroppo, bene la partenza per le azzurre nella combinata a squadre, segnata dalla caduta della campionessa Sofia Goggia. Dopo l’esordio ai Campionati del Mondo, la combinata a squadre ha segnato il suo debutto alle Olimpiadi proprio nei giochi di Milano-Cortina. Secondo le regole stabilite ai Mondiali, le gare si svolgono a coppie, con ogni specialista della discesa affiancata a una slalomista della stessa nazione. Secondo il programma, all’apertura con la prima manche di discesa libera segue la seconda prova di slalom.

Goggia, reduce dal bronzo olimpico in discesa libera conquistato l’8 febbraio, è scivolata durante la discesa nella combinata. L’azzurra, attardata di quattro decimi rispetto ad Ariane Raedler, era circa a tre quarti pista quando è scivolata.

Nadia Delao ha concluso invece la sua prova in 17ª posizione. La prima manche di discesa libera ha visto l’azzurra Laura Pirovano chiudere terza. Un risultato, il suo, che permetterà alla compagna di squadra Martina Peterlini di avere buone possibilità di vittoria – o quantomeno di un piazzamento sul podio – nella seconda manche dello slalom prevista nel pomeriggio.

Lo short track

A rompere il ghiaccio è l’azzurro Pietro Sighel, primo con il tempo di 1:25.74 nella prima batteria dei 1.000 metri, distanza in cui è terzo nel ranking mondiale. L’azzurro Luca Spechenhauser ha chiuso in testa la seconda batteria. A qualificarsi ai quarti anche il terzo italiano, Thomas Nadalini, che al suo esordio olimpico chiude in seconda posizione la terza batteria.

Due azzurre su tre si sono qualificate per i quarti nel primo turno dei 500 metri dello Short track. Alle 12 la staffetta mista short track vede in gara gli azzurri Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser.

Lo sci di fondo

La mattina del 10 febbraio si apre con i quattro azzurri e le quattro azzurre che passano il turno nella sprint in tecnica classica a Lago di Tesero. Nel turno preliminare femminile guidato da Linn Svahn, Nicole Monsorno è sesta, con Caterina Ganz ottava, Federica Cassol nona e Iris De Martin Pinter 19^.

Federico Pellegrino cerca l’ultimo acuto della carriera olimpica nell’attesissima giornata della gara sprint a tecnica classica nello sci di fondo. Una prova entusiasmante per Caterina Ganz, che agli sci di fondo si è qualificata alla semi con una grande sprint nel finale, dopo aver sciato quasi tutta la batteria in ultima posizione. Per Nicole Monsorne è stata invece una batteria complicata: nonostante il tentativo di rimonta, l’azzurra non riesce a raggiungere la seconda posizione.

La delusione per il curling a Milano-Cortina

Finale amaro per gli azzurri nel curling. Amos Mosaner e Stefania Constantini, campioni olimpici di curling doppio misto a Pechino 2022, sono stati battuti dagli Stati Uniti, che vanno così in finale. I due ex campioni olimpici scenderanno questo pomeriggio sul ghiaccio per giocarsi il bronzo contro la Gran Bretagna, sconfitta 9-3 dalla Svezia dopo aver dominato il girone.

Constantini ha parlato di una “sconfitta dolorosa a casa” propria e ha espresso dubbi sulla possibilità di continuare a gareggiare in squadra con Mosaner. Sempre il 10 febbraio si disputeranno anche le gare di biathlon individuale maschile, con Giacomel e Hofer pronti a conquistare una medaglia per l’Italia.