La statuetta degli Oscar / Foto Ansa

LOS ANGELES – Se gli Oscar 2023 sono stati a dir poco elettrizzanti, con la vittoria dell’epica fantascientifica Everything Everywhere All At Once, la cerimonia di quest’anno si prospetta altrettanto emozionante.

È quasi tutto pronto per gli Oscar 2024, giunti ormai alla 96esima edizione. Partito, dunque, il conto alla rovescia per le attesissime tre ore e mezza di diretta, in programma nella notte tra il 10 e l’11 marzo (in diretta alle 23.30 su Rai 1). Sebbene negli ultimi anni si sia evidenziato un minor hype nei confronti degli Oscar, nonché una riduzione della loro storica rilevanza, quest’anno la percezione è un po’ diversa. La cerimonia arriva dopo mesi molto positivi per il cinema, in parte grazie al fenomeno “Barbenheimer”, crasi tra i due film cult Barbie e Oppenheimer. E come da tradizione, è già iniziato il toto vincitori.

Miglior film, Oppenheimer il favorito

Ormai la suspense intorno agli Oscar è ridotta all’osso e, per l’appunto, stando ai pronostici la gara per il miglior film è riservata a una sola pellicola: Oppenheimer. Dopo ben cinque nomination potrebbe finalmente arrivare la prima statuetta per il regista Christopher Nolan. Una vittoria pronosticata da testate piuttosto importanti, come Variety e Awards Watch, e data praticamente per certa da molti bookmakers. Al secondo posto, ma molto più in basso, è quotato il capolavoro diretto da Yorgos Lanthimos, Povere creature!. Barbie – a lungo contrapposto a Oppenheimer – spera di ribaltare i pronostici, sebbene sia un compito difficile dopo le premiazioni di Golden Globe e Bafta che hanno confermato la preferenza per il film di Nolan.

Ancora più incerta la sfida per il miglior protagonista. Duello tra Cillian Murphy, la star di Oppenheimer, e Paul Giamatti, interprete superbo in The Holdovers.

Per quanto riguarda le attrici, favorite Lily Gladstone ed Emma Stone, la Bella Baxter del film di Lanthimos.

Ryan Gosling, un’esibizione inaspettata

Anche se ha passato mesi a fare il timido – “Non so come funzionerebbe, ma sono aperto”, ha affermato all’inizio di febbraio – Ryan Gosling canterà per la prima volta in diretta il brano “I’m Just Ken“, accompagnato da ben 65 ballerini, tutti uomini.

Ma l’esibizione di Gosling non sarà l’unica piacevole sorpresa: il tappeto degli Oscar torna, infatti, rosso, dopo la delusione provocata dal color champagne dello scorso anno.