Paralimpiadi, oro per Luchini
il quarto dall'inizio
Record per gli azzurri

11 medaglie ottenute finora

Vicini al risultato a Lillehammer

di Elisa Ortuso13 Marzo 2026
Paralimpiadi

Jacopo Luchini | Foto Ansa

CORTINA – Un altro oro alle Paralimpiadi per la nazionale azzurra. Lo ha vinto Jacopo Luchini nello snowboard. L’atleta ha chiuso in 56 secondi e 28 la sua gara nella specialità di banked slalom per atleti con disabilità agli arti superiori. Si tratta del quarto oro per il team italiano. Un numero da record in quanto lo sport azzurro paralimpico non aveva raccolto mai così tanti gradini del podio ai giochi invernali. Sono 11 in totale le medaglie targate Italia, a un soffio dalle 13 storiche ottenute a Lillehammer, in Norvegia, nel 1994.

Jacopo Luchini, 35 anni, è nato con una aplasia della mano sinistra. In carriera aveva già vinto la Coppa del Mondo e alcune medaglie d’oro ai Mondiali. Niente medaglie alle Paralimpiadi però, fino ad oggi.

