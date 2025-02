PARIGI – L’Europa attacca il piano di Trump sulla pace in Ucraina e alza la testa: “O saremo coinvolti nel negoziato o non faremo parte dell’eventuale contingente di interposizione”. È questo il monito con cui inizia a Parigi il summit convocato dal presidente francese, Emmanuel Macron, e al quale prenderanno parte i premier di Italia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Spagna e Danimarca. Presenti nella capitale francese anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Starmer: “Gran Bretagna pronta a inviare truppe”

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha dichiarato di essere pronto a inviare truppe in Ucraina per garantire la sicurezza della Gran Bretagna e dell’Europa. Sulla stessa linea Svezia e Francia, mentre le posizioni degli altri Stati membri rimangono ancora distanti. Berlino, infatti, ritiene “premature” le discussioni sull’invio di truppe sul campo. Si tratta di una forza di interposizione esclusivamente europea che avrebbe l’obiettivo di tenere separati i due eserciti rivali, così come accadde in Corea nel 1953, con un contingente americano di 250mila soldati che mantenne la pace lungo il 38esimo parallelo.

Meloni, dubbi sul formato del summit

Secondo Repubblica, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha criticato il formato scelto da Emmanuel Macron per il summit, in particolare l’assenza di alcuni attori chiave, come i premier dei Paesi baltici. Per alcune ore, da Palazzo Chigi non sono arrivate conferme ufficiali sulla presenza della premier a Parigi, ma oggi Meloni presenzierà al summit insieme ai suoi omologhi europei.

Mosca: “Non ha senso invitare gli europei ai negoziati”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sarà in visita in Arabia Saudita mercoledì 19 febbraio, dove saranno in corso i negoziati tra Russia e Usa per il cessate il fuoco in Ucraina, che gli Stati Uniti vogliono raggiungere entro Pasqua. “Non so cosa i Paesi europei dovrebbero fare nei colloqui sull’Ucraina”, ha dichiarato al proposito il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, che sarà presente a Riad.