ROMA – È bastato solo qualche giorno a far sì che lo scontro diplomatico tra Italia e Russia si trasformasse in un vero e proprio attacco frontale. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, nel corso di un intervento sulla tv di stato di Mosca, ha dichiarato che le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Università di Marsiglia non verranno lasciate “senza conseguenze”.

La replica del Quirinale: “Nessun commento”

Nello specifico, la portavoce ha sostenuto: “Durante una conferenza in una delle istituzioni educative, Mattarella ha affermato di credere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Ciò non può e non sarà mai lasciato senza conseguenze”. “Nessun commento”, la replica del Quirinale sulle parole di Zakharova, stando alle fonti interpellate dall’agenzia Ansa in proposito.

L’attacco hacker russo a siti di trasporti e finanza

Facendo seguito alle parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, un gruppo di hacker filorussi ha avviato questa mattina una serie di attacchi DDos (acronimo per Distributed Denial of Service, ovvero un attacco che interrompe i servizi di rete dei siti web colpiti, inondandoli con una mole di traffico enorme) contro le pagine web di diversi soggetti italiani. Tra questi, figurano da un lato siti legati al settore trasporti, come quelli degli aeroporti di Linate e Malpensa o dell’Autorità trasporti e, dall’altro, all’universo finanziario, con Intesa San Paolo come principale bersaglio colpito.

Nonostante gli attacchi, non risultano al momento impatti effettivi sui servizi erogati dai siti presi di mira. In seguito all’evento, infatti, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha avviato l’opera di supporto e mitigazione alle prime avvisaglie delle azioni. Nella rivendicazione dei NoName, questo il nome del collettivo di hacker russi protagonista degli attacchi, si leggono citazioni alle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla Russia e il Terzo Reich.

Il discorso di Mattarella, cosa aveva detto a Marsiglia

Discutendo dei fenomeni di carattere autoritario che presero il sopravvento in alcuni Paesi dopo la crisi economica mondiale del 1929, Mattarella aveva affermato, durante il discorso contestato dai russi presso l’Università di Marsiglia, che “il risultato fu l’accentuarsi di un clima di conflitto – anziché di cooperazione – pur nella consapevolezza di dover affrontare e risolvere i problemi a una scala più ampia. Ma, anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”.