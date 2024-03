Gianluca Fru, e Costantino della Gherardesca | Foto Ansa

MILANO – Più di 5mila chilometri con un solo euro al giorno. Riparte giovedì 7 marzo il viaggio di Pechino Express in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Lo show alla scoperta dell’Asia è giunto all’11esima stagione. A guidare le coppie Costantino della Gherardesca affiancato – questa volta nella veste di inviato speciale – dall’attore e comico dei The Jackal Gianluca Fru.

I concorrenti partiranno dalle risaie del Vietnam, attraverseranno la spiritualità del Laos e raggiungeranno i panorami mozzafiato dello Sri Lanka, dove verrà decretata la coppia vincitrice. Immersi nella natura, i partecipanti avranno in dotazione solo uno zaino. Per il resto, dovranno contare sulla generosità e l’ospitalità degli orientali. Un ritorno alle origini e alla scoperta della propria essenza nella Rotta del Dragone.

Ad affrontare il viaggio e a contendersi il premio in palio otto coppie: “I Caressa” con Fabio ed Eleonora Caressa; “I Pasticcieri” formato da Damiano e Massimiliano Carrara; “I Fratm” con Artem e Antonio Orefice, protagonisti di Mare Fuori. A questi si aggiungono “I Romagnoli” con Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi; “I Brillanti” formati da Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; “I Giganti” con Kristian Ghedina e Francesca Piccinini; “Le Amiche” con Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e, infine, “Italia Argentina” con Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

Il montepremi sarà devoluto a sostegno di una Ong che, con i suoi volontari, opera nei paesi visitati durante il tragitto. “Il format è unico nel suo genere perché coniuga avventura, viaggio e intrattenimento, per un mix tra reality e scoperta”, ha sottolineato Antonella D’Errico, executive vice president content di Sky Italia. Ma l’avviso per i viaggiatori, anche quelli che seguiranno le avventure dalla poltrona di casa, è di camminare senza sosta fino al quaderno rosso dopo il “3…2…1… Zaini in spalla, parte la nuova tappa di Pechino Express”.