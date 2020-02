Il momento è finalmente arrivato. Questa sera, alle 18.30, al Teatro municipale “Romolo Valli” di Reggio Emilia verrà scoperto il telo rosso che copre il nuovo modello della Ferrari per il Mondiale 2020. Sarà anche l’occasione per ascoltare le prime impressioni dei piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Successivamente i due saranno pista per i test pre-campionato a Barcellona.

Sarà la sesta Ferrari per il tedesco, mentre per il monegasco è il secondo anno alla guida della monoposto di Maranello. Per entrambi l’obiettivo è quello di interrompere il dominio Mercedes che dura da sei anni e riportare il Cavallino sul tetto del mondo, dove manca dal 2007, anno dell’ultimo trionfo tardato Kimi Raikkonen.

La Ferrari ha la necessità di darsi una scossa e trovare nel nuovo progetto – denominato “671” – qualcosa di diverso rispetto a quello che la SF90 ha saputo offrire al team. Non si parla di una rivoluzione ma di un miglioramento sostanziale di alcuni aspetti: carico aerodinamico, trazione e inserimento in curva. La macchina dovrebbe essere denominata SF1000, visto che la scuderia di Maranello festeggerà il 1000° GP nel Circus nell’appuntamento in Canada oppure in Francia, qualora il fine settimana di Shanghai venisse posticipato per il Coronavirus.