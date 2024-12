ROMA – La fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi 2024 ha chiuso con 115mila presenze. Un risultato in linea con quello ottenuto nel 2023 e che arriva dopo le polemiche iniziali legate al caso Leonardo Caffo. A segnare il tutto esaurito gli incontri culturali, stabili anche le vendite degli stand. “Nonostante un giorno festivo in meno”, fanno sapere gli editori, “la fiera si conferma il principale appuntamento culturale della Capitale e un evento di riferimento per il panorama editoriale italiano”.

La fiera nel Nuovo centro congressi

La Fiera nazionale della piccola e media editoria si è tenuta da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre nel Nuovo centro congressi della capitale, la Nuvola. Nata nel 2002 e giunta alla sua 23esima edizione, la kermesse, organizzata dall’Associazione Italiana Editorie, si è confermata ancora una volta uno dei ritrovi più attesi dell’anno. Tema dell’edizione che si è appena conclusa, la “misura del mondo”.

La kermesse riconfermata alla Nuvola per il 2025

Con la chiusura sale già la febbre d’attesa per la prossima edizione. Confermata alla Nuvola dal 4 all’8 dicembre 2025, “il tema del prossimo Più libri più liberi sarà Ragioni e sentimenti”, ha annunciato Chiara Valerio, curatrice e responsabile del programma. Ragioni e sentimenti sarà anche il tema di Più libri tutto l’anno 2025, evento che si terrà in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma, che ripartirà da gennaio.