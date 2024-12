NAPOLI – La cantante brianzola Mimì si è aggiudicata a soli 17 anni la finale di X Factor, celebre talent show musicale, che, per la prima volta nella sua storia internazionale, si è svolto in esterna. Cornice dell’evento Piazza del Plebiscito a Napoli, con più di 16mila persone ad assistere dal vivo.

Mimì apparteneva alla squadra di Manuel Agnelli, che ha trionfato per la prima volta dopo sei edizioni: “Grazie a questo talento incredibile che ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada. Sono orgoglioso di te”, ha detto il cantautore.

La storia di Mimì Caruso

Mimì Caruso è originaria del Mali e residente a Usmate Velate, in provincia di Monza Brianza. Nelle sue corde il soul e il jazz. Il canto per lei rappresenta una via di fuga dalle responsabilità di un mondo noioso. La vittoria le garantisce un contratto discografico Warner del valore di 300mila euro.

Gli altri finalisti

Gli altri finalisti, i Les Votives, i Patagarri e Lorenzo Salvetti, appartenevano alla squadra di Achille Lauro e si sono classificati rispettivamente secondi, terzi e quarto. Gli altri due giudici, Jake La Furia e Paola Iezzi, non avevano invece nessun artista in finale.

La gara è stata divisa in tre fasi. Nella prima, dal titolo My Song, i finalisti hanno potuto scegliere il brano con il quale esibirsi. La vincitrice ha optato per “Because The Night” di Patti Smith, Lorenzo Salvetti invece per “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta. I Patagarri hanno cantato “Cam Caminì” dal film Mary Poppins, mentre i Los Votives hanno eseguito “Someone Like You” di Adele. Nella quarta fase – Best of – hanno portato sul palco un medley con 4 pezzi concordati con i rispettivi giudici. Infine, nell’ultima parte della serata, gli artisti si sono esibiti con i loro inediti. Il brano originale di Mimì è “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

Tra gli ospiti del concerto napoletano la star mondiale Robbie Williams e il padrone di casa Gigi D’Alessio.