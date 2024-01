Statuetta degli Oscar | Foto by Pixabay

LOS ANGELES – Il gioco dei pronostici sta per terminare. Martedì 23 gennaio saranno annunciate le candidature ufficiali per tutte le categorie della 96° edizione dei premi Oscar. L’edizione, che si terrà il 10 marzo allo storico Dolby Theatre di Los Angeles, sarà presentata nuovamente da Jimmy Kimmel per la quarta volta. L’Italia punta su Io Capitano, di Matteo Garrone, il grande sconfitto tra i film stranieri candidati ai Golden Globes.

Un primo assaggio è arrivato con le nomination ai Bafta 2024, che si terranno domenica 18 febbraio. I riflettori si sono accesi sui due film fenomeno dell’estate: Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan che ottiene il numero record di tredici nomination. Le candidature dei premi del cinema britannico hanno confermato l’interesse anche per il film di Yorgos Lanthimos, Povere Creature!, già Leone d’Oro a Venezia; oltre a due film europei, The Zone of Interest di Jonathan Glazer e Anatomia di una caduta di Justine Triet.

La corsa agli Oscar, però, si preannuncia molto più ampia. Martedì 23 gennaio si apriranno dieci slot per le nomination al “Miglior film” che, oltre alle pellicole citate, vedono in corsa il colossal di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Il film con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, candidato dalle associazioni di produttori, attori e registi, è tra i favoriti per la nomination, così come The Holdovers (Lezioni di vita) di Alexander Payne. dellPiù incerte, invece, sono le altre categorie. Martin Scorsese, snobbato dai premi britannici, potrebbe cedere il posto come nomination al “Miglior regista” a Greta Gerwig, con il suo già citato Barbie, o al più favorito Christopher Nolan.

Per il “Miglior attore protagonista” la battaglia è sul filo del rasoio tra il Cillian Murphy, per Oppenheimer, Paul Giamatti, per The Holdovers e Leonardo DiCaprio per Killer of the Flower Moon. Per le attrici, invece, la favorita Lily Gladstone, per la sua interpretazione al fianco di DiCaprio nella pellicola sugli omicidi della riserva degli Osage, deve fare i conti con l’interpretazione di Emma Stone in Povere Creature! e la Barbie di Margot Robbie.