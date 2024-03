Lo street artist Jorit con il presidente russo Vladimir Putin | Foto Ansa

MOSCA – La street art incontra il Cremlino. Stanno facendo discutere le parole dell’artista di strada napoletano Ciro Cirullo, in arte Jorit, rivolte al presidente russo Vladimir Putin. Proprio mercoledì sera, durante il Forum della Gioventù di Sochi – il più grande Forum giovanile del mondo – si è fatto portavoce di una richiesta insolita: mostrare all’Italia che Putin è umano e provare così a contrastare la propaganda occidentale. Poi la proposta di uno scatto insieme, per immortalare il momento. Dopo aver accettato, il leader del Cremlino ha ammesso: “La Russia e l’Italia sono unite dall’amore per l’arte e dal desiderio di libertà”. Proprio come aveva fatto lo scorso 20 febbraio, quando in una conversazione durante un forum a Mosca con la studentessa italiana Irene Cecchini, aveva sottolineato che “l’Italia è sempre stata vicina alla Russia, qui mi sono sempre sentito a casa”.

Sono diverse le critiche che si leggono sui social dell’artista e intanto già monta, intanto, la polemica politica: “L’Italia è dalla parte dell’Ucraina ma ciò non significa che siamo in guerra con il popolo russo. Il popolo italiano è amico del popolo russo ma noi non vogliamo che l’esercito russo invada l’Ucraina”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alla vicenda. E dall’opposizione il leader di Azione Carlo Calenda ha sottolineato che “i dittatori hanno sempre trovato una sponda in utili idioti pagati o semplicemente in cerca di notorietà”.

Il murales dedicato a Ornella Muti

Presente all’evento anche l’attrice Ornella Muti, protagonista di un murale realizzato dallo stesso Cerullo proprio a Sochi, su un palazzo della centrale via Khudyakov. “Quando ho pensato a un modo per fare avvicinare l’Italia e la Russia, ho pensato alla grande attrice Ornella Muti” ha detto Jorit ai media russi. L’attrice, la cui nonna materna era di San Pietroburgo, è molto popolare in Russia. Nei giorni scorsi era a Mosca per assistere alla settimana della moda, dove la figlia Naike Rivelli, presente anche al Forum, ha sfilato come modella.

Chi è Jorit?

Classe 1990, lo street artist Jorit ha raggiunto la notorietà grazie ad alcuni murales realizzati a Napoli. Tra questi, quello di Diego Armando Maradona e San Gennaro. Con i tipici segni tribali sulle guance, sono molto note le rappresentazioni di Lucio Dalla, Rino Gaetano e Martin Luther King. Nel luglio 2023 cattura l’attenzione con un murale su una facciata di un palazzo distrutto a Mariupol, città ucraina assediata dalla Federazione Russa. Nell’opera è raffigurata una bambina con i colori della bandiera della Repubblica Popolare di Donetsk negli occhi alle cui spalle piovono missili con la scritta “Nato”.

Un lavoro che lo fa definire “filorusso”, ma da cui si smarca ribadendo di essere “un artista libero, con il dovere di far vedere l’altro lato della medaglia e creare dibattito”. A catturare l’attenzione di Putin è stata, però, l’opera dedicata allo scrittore russo Dostoevskij, realizzata sulla facciata di una scuola di Fuorigrotta, a Napoli. In quell’occasione, a Jorit, arrivarono i complimenti del Gran Palazzo.