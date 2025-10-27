ROMA – È scontro tra Ranucci e il Garante della Privacy dopo la polemica dei giorni scorsi sulla multa da 150mila euro inflitta dall’Autorità a Report per la divulgazione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini sul caso Boccia. Il programma, nella prima puntata della nuova stagione, ha mandato in onda un video che ritrae Agostino Ghiglia, componente dell’Autorità, mentre si accinge ad entrare nella sede di Fratelli d’Italia, poche ore prima di votare a favore delle sanzioni.

Ranucci attacca: “Decisione presa su input politico”

Secondo Ranucci l’Autorità si sarebbe mossa “su input politico” ma il Garante si difende ribadendo “la piena indipendenza di giudizio e la libertà di determinazione dei suoi componenti”, spiegando che le procedure istruttorie sono state “pienamente rispettate”. A parlare poi è stato lo stesso Ghiglia che, in un’intervista al Corriere.it, rivendicando la “massima trasparenza” del suo comportamento, ha chiarito che si trovava in Via della Scrofa per incontrare “Italo Bocchino in merito a una presentazione a Torino e a Roma” dei loro due nuovi libri. Mentre riguardo alla presenza nella sede di Fdi di Arianna Meloni, il senatore ha detto di averla solo “incrociata” e di aver scambiato “due convenevoli perché era molto impegnata”.

Il confronto sul filmato, Ghiglia: “Denuncerò chi mi ha seguito”

“Se è così trasparente come dice, Ghiglia accetti un’intervista e faccia come noi di Report, ci metta la faccia. Gli abbiamo chiesto l’intervista già da tempo. Noi da parte nostra continueremo a lavorare per consegnare alle nuove generazioni un mondo migliore”, rilancia Ranucci dopo aver mostrato il video di via della Scrofa. Proprio sul filmato, Ghiglia, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, si dice pronto a denunciare chi lo ha seguito. “Lo farò – afferma – Sono giornalista, conosco il codice deontologico, so che i cronisti dovrebbero qualificarsi. Il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e quello di stampa è delicatissimo. Non si può affrontare dicendo: è bianco, è nero. Spesso le cose sono grigio perla”.