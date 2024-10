PALERMO – I parlamentari della Lega scenderanno in piazza in solidarietà al Segretario del partito Matteo Salvini, imputato nel processo Open Arms. Il 18 ottobre, in occasione dell’arringa della difesa di Salvini, anche i membri del partito saranno a Palermo, per una manifestazione finalizzata a “ribadire che la difesa dell’Italia non è un reato”.

Un comunicato del partito annuncia l’intenzione, specificando che non c’è la volontà di “aizzare la piazza in modo irresponsabile contro la magistratura e lo Stato come fatto in passato da altri, per esempio a Riace dopo la condanna in primo grado dell’attuale europarlamentare di sinistra Mimmo Lucano”.

Salvini è imputato per sequestro di persone e abuso di atti d’ufficio: nel 2019 non aveva consentito lo sbarco a Lampedusa della nave appartenente alla Ong spagnola Open Arms, che trasportava 147 migranti. Per questo rischia sei anni di carcere.