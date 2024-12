ROMA – I più superstiziosi avranno pensato che venerdì 13 non sia il giorno più adatto per decidere le sorti degli Azzurri ai mondiali 2026. Ma nella testa del ct Luciano Spalletti la scaramanzia sarà l’ultimo dei pensieri. Il girone della Nazionale, nel caso in cui dovessimo sconfiggere la Germania in Nations League, è composto da Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. In caso di sconfitta con i tedeschi, Donnarumma e compagni troveranno invece Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Come testa di serie, gli azzurri hanno evitato le squadre più blasonate, ma la Slovacchia del napoletano Lobotka o la Norvegia della macchina da gol Haaland promettono comunque battaglia.

Tra il caldo afoso del Messico, gli Stati Uniti e il Canada, vedremo un mondiale tutto nuovo. Dodici gruppi, 48 finaliste (invece di 32), 104 partite, otto match per sollevare la coppa (non più sette) e cinque settimane dalla partita inaugurale di Città del Messico alla finale di New York (prima era un mese): sarà il mondiale più grande di sempre.

Per decidere chi tra le 54 squadre europee andrà al mondiale, le nazionali verranno divise in 5 fasce. Nella prima vengono raggruppate le 12 teste di serie (le 8 qualificate alla fase finale della Nations League e altre 4 scelte per ranking), mentre per le altre fasce si segue la classifica Fifa. Al mondiale parteciperanno 16 squadre europee: le 12 vincenti dei rispettivi gironi accedono direttamente mentre per gli altri 4 posti si giocheranno i playoff le 12 seconde e le migliori 4 di Nations non ancora qualificate.