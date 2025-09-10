ROMA – La Norvegia ne fa 11 e allunga ancora sull’Italia per la qualificazione diretta al Mondiale negli Stati Uniti del 2026. Erling Haaland, con i suoi cinque gol e due assist, ha travolto la Moldavia, sulla quale ha infierito anche Thelo Aasgaard che, entrando nella ripresa, ne ha fatti quattro.

Brutte notizie per l’Italia

La Nazionale di Solbakken si riporta così – anche se con una partita in più – a sei punti di vantaggio sui ragazzi di Gennaro Gattuso, con una differenza reti di +21, contro il +5 degli azzurri. Oltre a vincere lo scontro diretto in programma il prossimo 16 novembre a San Siro, l’Italia deve sperare che Haaland e compagni perdano almeno una delle prossime due sfide contro Israele ed Estonia, scenario tutt’altro che scontato.

Gli scenari futuri e le possibili avversarie dell’Italia ai play-off

Se la Norvegia chiuderà prima nel girone, per la squadra di Gattuso l’unica strada saranno i playoff. La cavalcata verso il Mondiale dei 16 “rimandati” prevede la suddivisione delle squadre in quattro fasce e in quattro mini-tabelloni a seconda del ranking Fifa. Un percorso non semplice considerando che in finale potremmo incontrare squadre molto insidiose come Serbia, Slovacchia, Turchia, Polonia, Galles e Austria.

La serie A torna in campo

Sabato torna la Serie A, che si aprirà con Cagliari-Parma alle ore 15. Alle 18 il derby d’Italia, con la Juventus che ospiterà i finalisti di champions dell’Inter allo Stadium, per quello che sarà il big match del weekend. Sabato sera Fiorentina-Napoli e domenica alle 20.45 il Milan dovrà battere il Bologna per ottenere la prima vittoria casalinga della stagione. La terza giornata di campionato si chiuderà lunedì con Verona-Cremonese e Como-Genoa.