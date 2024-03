Con la sentenza del Tribunale di Milano Amazon vince la prima causa in Italia contro false recensioni | Foto Ansa

Offerti rimborsi per false attestazioni Sito chiuso per violazione della legge

MILANO – Nella caccia contro le recensioni false Amazon mette a segno un colpo importante. Il colosso statunitense dell’e-commerce vince infatti la sua prima causa civile in Italia. A emettere la sentenza è il Tribunale di Milano contro malintenzionati che hanno tentato di agevolare la pubblicazione di valutazioni a 5 stelle su Amazon.it.

Il “piano” di Realreviews

Un rimborso completo dei prodotti acquistati in cambio di recensioni a 5 stelle. Il geniale piano del sito Realreviews è finito, però, per ritorcersi contro: chiusura immediata del sito e il divieto per il gestore di porre in essere attività simili in futuro. La sentenza del Tribunale di Milano ha infatti sancito la violazione delle leggi sulla concorrenza sleale da parte di Realreviews, causando danni sia ad Amazon che ai suoi clienti.

L’obiettivo di Amazon

“La sentenza del Tribunale di Milano segna una tappa importante nella nostra lotta per proteggere i clienti dalle recensioni false” spiega Claire O’Donnell, direttore di Selling Partner Trust & Store Identity di Amazon. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto O’Donnell – è assicurare che ogni recensione sullo store di Amazon sia affidabile e che rifletta le reali esperienze dei consumatori”.

Gli sforzi del colosso contro le recensioni false

L’azione legale fa parte – spiega Amazon – “di una più ampia e continua attività volta a contrastare le recensioni false a livello globale”. Una lotta intrapresa da Amazon già diversi anni fa. Nel 2015 la prima causa del colosso contro i broker di recensioni false. Da allora Amazon ha creato team di avvocati, investigatori esperti e analisti per perseguire i responsabili per vie legali. Solo lo scorso anno sono stati ben 44 i provvedimenti presi da Amazon, con nuove azioni legali in Spagna, Germania e Francia.