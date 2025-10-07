NEWS ANSA

Occhiuto trionfa in Calabria
Tridico: "Grande delusione"
Meloni: "Vince il buongoverno"

Ora la maggioranza guarda

alle regionali in Veneto e in Campania

di Valerio Francesco Silenzi07 Ottobre 2025
calabria regionali

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto con il ministro degli Esteri Antonio Tajani | Foto Ansa

CATANZARO – Dopo la chiarissima vittoria di Roberto Occhiuto alle regionali in Calabria, la maggioranza si ricompatta. Mentre il campo largo, alla seconda sconfitta di fila dopo le regionali nelle Marche, inizia a scricchiolare, consapevole che l’unità è sì fondamentale ma non sufficiente a sconfiggere il centrodestra.

“È stata una battaglia vera, intensa – ha commentato il candidato sconfitto Pasquale Tridico –. Sapevamo che sarebbe stata difficile. C’è grande delusione, ma mi conforta il sostegno di tanti”. Fra gli sparuti commenti del centrosinistra, il primo ad arrivare è stato quello del presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte: “Dobbiamo solo dire grazie a Tridico”.

Preoccupati per l’alleanza i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che hanno ribadito come la sconfitta in Calabria debba portare a una riflessione: “L’unità non è in discussione, ma serve un cambio di passo, che non può più essere rinviato”.

Di tutt’altro umore la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, in un messaggio sui social, esprime soddisfazione, sottolineando come gli elettori abbiano riconosciuto il “buongoverno” e confermato il governatore uscente. 

Ora i pensieri della premier, attesa questa sera nel salotto di Bruno Vespa su Rai 1, saranno concentrati sul Veneto e sulla Campania. Per la prima Regione, nella maggioranza, è ancora da sbrogliare la questione legata al candidato da proporre. Sul banco ci sono due possibilità: il via libera a una candidatura leghista per succedere a Luca Zaia o la candidatura di una figura interna a Fratelli d’Italia.

Nel centrodestra i dubbi sul candidato ideale esistono anche per le regionali in Campania. Prima del fine settimana sembrava chiusa sul meloniano viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli. Da Forza Italia storcono però il naso, rilanciando l’opzione del candidato “civico”, forti anche del risultato calabrese che mostra come le elezioni si vincano “al centro”. 

