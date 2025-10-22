NAPOLI – Gennaro Sangiuliano è pronto a scendere in campo per una nuova esperienza politica. L’ex ministro della Cultura si candiderà come capolista di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali in Campania che si svolgeranno il 23 e il 24 novembre. “Ho accettato l’invito arrivato dai vertici del partito”, dichiara Sangiuliano in un’intervista al Corriere della Sera, “non cerco rivalse. Ho preso questa decisione perché voglio parlare della qualità della vita dei cittadini”.

Le motivazioni della candidatura

“La cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera – racconta Sangiuliano – ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche: Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni”. Il benestare per la sua candidatura è arrivato anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: ‘In bocca al lupo, fai le cose per bene”, ha detto la premier al suo ex ministro.

Da inviato Rai da Parigi alla Campania, nell’aria c’è voglia di ritornare nella sua terra. “Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini”, spiega Sangiuliano. “Sono napoletano, nato nel centro storico. Qui ho fatto tutte le scuole. Voglio parlare dei problemi concreti e dell’identità dei nostri territori”. L’ex ministro della Cultura assicura che non c’è nessuna voglia di rivalsa in questa candidatura: “Non cerco rivincite, i fatti mi hanno dato già ragione. Ci sono verità giudiziarie che stanno emergendo e che chiariranno tutto”. In riferimento allo scandalo legato alla nomina (poi revocata) dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia come consulente del ministero della Cultura, che ha portato alle dimissioni di Sangiuliano dal governo.

Le polemiche sul ruolo in Rai

Dopo le dimissioni e il ritorno in Rai, la candidatura di Sangiuliano ha riacceso le polemiche sulle cosiddette “porte girevoli” tra servizio pubblico e politica. L’ex ministro però respinge le accuse: “La partecipazione alla vita politica è un diritto garantito dalla Costituzione. In Rai tanti colleghi si sono candidati: Badaloni, Marrazzo, Giulietti, Ravaglioli. Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?”

Sangiuliano ha fatto sapere di aver chiesto e ottenuto il permesso elettorale previsto per i dipendenti del servizio pubblico: “Come previsto, mi sono messo in aspettativa. Non c’è nulla di irregolare”.

Anche Maria Rosaria Boccia candidata in Campania

Proprio Maria Rosaria Boccia potrebbe essere una delle avversarie di Sangiuliano nella corsa regionale. L’imprenditrice è infatti candidata con la lista di Stefano Bandecchi. L’ex ministro però preferisce non alimentare tensioni: “Ho molta fiducia nella magistratura italiana. Basterà attendere che la giustizia faccia il suo corso”.