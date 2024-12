Malesia in ginocchio, migliaia di sfollati per le piogge monsoniche

TUMPAT (MALESIA) – Dalla scorsa settimana 27 persone sono morte e più di mezzo milione di famiglie nei paesi del Sud-est asiatico sono state colpite da piogge torrenziali e inondazioni. A causa delle gravi alluvioni in corso, decine di migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Tra le zona più colpite il nord della Malesia. Le conseguenze delle inondazioni sono disastrose. Oltre 100 mila persone si sono trasferite nei 679 rifugi messi a disposizione dalle autorità del paese. Il numero di sfollati, inoltre, ha superato quello del 2014, quando ci furono delle alluvioni devastanti per il paese. Secondo i dati governativi di oggi, la situazione è migliorata in alcune aree e i livelli dell’acqua sono diminuiti.