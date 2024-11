ROMA – L’avventura di Ivan Juric alla Roma finisce nel peggiore dei modi: i Friedkin hanno esonerato il tecnico croato. Con 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, Juric è il peggior allenatore della Roma degli ultimi 20 anni. Era nell’aria già da tempo, ma la comunicazione ufficiale della società è arrivata solo ieri al termine di Roma-Bologna, match perso dai giallorossi 2-3, in un Olimpico agghiacciato e insoddisfatto. Intanto, secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia, Dan e Ryan Friedkin sarebbero sbarcati in Italia in incognito e si troverebbero in un hotel a 5 stelle di Ladispoli. Fonti vicine al club smentiscono però la notizia.

Il casting per il sostituto affidato a un’agenzia

Chi sarà il nuovo tecnico giallorosso? Mentre ieri trapelavano i possibili nomi per il futuro della panchina della Roma, secondo il quotidiano Repubblica, la scelta potrebbe dipendere dall’agenzia CCA Base, una società dell’italo-inglese Frank Trimboli che suggerirebbe i nomi di probabili successori basandosi su un algoritmo.

Tutti nomi del possibile successore

Adesso i tifosi attendono il nome di chi entrerà dalle porte di Trigoria. In pole position resta Roberto Mancini. L’ex ct azzurro sarebbe pronto a sbarcare a Roma, ma solo con un contratto fino al 2027 e un progetto di ristrutturazione. Ma tra i nomi dei possibili successori emergono anche quelli di Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, Frank Lampard, ex bandiera del Chelsea, e Max Allegri. Affiora però anche un altro profilo: stando alle ultime indiscrezioni, a giocarsi il posto per la panchina giallorossa insieme a Mancini c’è Claudio Ranieri, già in passato allenatore della Roma.