Romania, studenti in piazza contro Calin Georgescu

BUCAREST – Oltre mille giovani si sono radunati in piazza dell’Università, cuore pulsante della città, per manifestare il dissenso verso Calin Georgescu, il candidato nazionalista e figura di spicco dell’estrema destra filorussa, vincitore al primo turno delle elezioni presidenziali in Romania. Con un sorprendente 23% di consensi ottenuti, grazie anche a una strategia social particolarmente efficace, Georgescu si prepara a sfidare Elena Lasconi, sindaca e leader del partito di centrodestra Unione Salvate la Romania, che ha raccolto il 19% dei voti. Il ballottaggio è fissato per l’otto dicembre.