SANREMO – Si scaldano i motori per la terza serata del Festival di Sanremo. La classifica provvisoria del secondo appuntamento della kermesse vede Geolier in testa, seguono Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood. Aprirà la serata Il Tre, presentato da Loredana Bertè. Mentre sarà La Sad, presentata da Geolier, a chiudere. L’otto febbraio altri 15 cantanti si esibiranno sull’Ariston. Paolo Jannacci e Stefano Massini parleranno delle morti sul lavoro. Ospiti Russell Crowe con la sua band, Sabrina Ferilli, Edoardo Leo e Eros Ramazzotti che celebrerà i 40 anni di “Terra Promessa”. Alla co-conduzione ci sarà Teresa Mannino.

Il ballo del qua qua di John Travolta, Amadeus e Fiorello è stata “una delle gag più terrificanti della storia della tv!”. A scherzarci su sono stati gli stessi Fiorello e Amadeus a Viva Rai2! Viva Sanremo! Lo showman, ammettendo la gag non riuscitissima, ironizza: “Travolta non vorrà tornare più in Italia”.

Intanto in sala stampa un nuovo incontro con gli artisti. Clara risponde alle critiche del presidente del Senato Ignazio La Russa e dice: “Solo canzoni brutte a Sanremo? Ascolti la mia”. Alessandra Amoroso pensa al suo futuro lontano dalla musica: “A 70 anni mi vedo a casa, a Otranto, nella casa di mia nonna, nella mia serenità”. Maninni racconta la “stima umana” verso Ermal Meta, che lo accompagnerà venerdì nella serata delle cover con “Non mi avete fatto niente”.