ROMA – Jovanotti sarà il super ospite della prima serata del settantacinquesimo Festival di Sanremo. La presenza del cantautore romano, nel ruolo di co-conduttore, è stata svelata da Carlo Conti nel consueto appuntamento del Tg1 delle 20 di domenica 19 gennaio.

Il presentatore si è collegato in diretta con l’artista che ha scherzato facendo finta di ringraziare per l’invito al Festival di Castrocaro. Carlo Conti ha ricordato al cantante che il Festival al quale dovrà partecipare sarà quello di Sanremo e Jovanotti ha risposto “Carlo, ti preparo una cosa fantastica, anche se era pronta per Castrocaro per Sanremo andrà anche meglio”.

I dubbi su Gerry Scotti

Nessun accenno invece alla presenza di Gerry Scotti, il cui nome era stato già rivelato dal sito di informazione Dagospia. La testata ha scritto che “il patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset sbarca a Sanremo 2025”: la prima carta di Conti per la serata in onda martedì 11 febbraio sarebbe Gerry Scotti. Per ora però ancora nessuna conferma sul nome del co-conduttore.

Gli altri co-conduttori

Nei giorni precedenti Carlo Conti aveva già annunciato i nomi dei co-conduttori delle altre quattro serate del Festival, ribandendo che questa edizione sarà all’insegna della coralità e della collaborazione.

Ogni sera diversi volti del mondo dello spettaccolo affiancheranno Conti nella conduzione. Mercoledì 12 febbraio ci saranno la modella Bianca Balti, il cantautore Cristiano Malgioglio e l’attore Nino Frassica. Nella terza serata salirà sul palco dell’Ariston la comica Katia Follesa, la cantante Elettra Lamborghini e l’attrice Miriam Leone. La serata delle cover vedrà protagonisti accanto a Conti la comica Geppi Cucciari e Mahmood, questa volta in un ruolo inedito. Nella serata finale Conti sarà accompagnato dalla sua amica e collega Alessia Marcuzzi e da Alessandro Cattelan, già alla conduzione di Sanremo Giovani.