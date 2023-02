Direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus e Paola Egonu sul palco dell'Ariston durante la 73esima edizione del festival, 9/2/2023. ANSA\ETTORE FERRARI.

SANREMO – Si riconferma il boom di ascolti anche per la terza serata del Festival di Sanremo con il 57,6 % di share. In linea con quelli registrati nell’edizione del Festival del 2022, si riconferma la media più alta di share dal 1995, quando la kermesse condotta da Pippo Baudo raccolse il 60,52%. In testa alla classifica ancora Marco Mengoni, questa volta premiato dal televoto e dalla giuria demoscopica.

È toccato al co-conduttore Gianni Morandi aprire la terza serata del Festival presentando Amadeus, direttore artistico alla sua quarta edizione. Ospito sul palco dell’Ariston i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 della kermesse, che hanno cantato i loro successi accompagnati dal re del rock Tom Morello, chitarrista statunitense dei Rage Against the Machine e degli Street Sweeper Social Club. Doveroso l’omaggio a Burth Bacharach, compositore premio oscar morto a 92 anni l’8 febbraio. L’orchestra, guidata dal maestro Leonardo De Amicis, ha suonato “I say a little prayer”, per ricordare “uno dei più grandi maestri del ‘900”, come ha dichiarato Amadeus sul palco.

Anche la terza serata del festival però ha alimentato il dibattito politico. Pochi giorni fa il leader della Lega Matteo Salvini si era detto preoccupato in merito alla partecipazione di Paola Egonu, pallavolista italiana e co-conduttrice al fianco di Amadeus e Morandi, e a un suo eventuale dialogo sulla tematica del razzismo. Quasi come una risposta alle dichiarazioni di Salvini, Egonu ha esposto in un monologo la sua storia personale, affrontando la tematica del razzismo e rivendicando con orgoglio la sua appartenenza all’Italia. Ha risposto con forza alle accuse di vittimismo e di mancanza di rispetto per il Paese, dichiarando il suo amore per l’Italia e per la maglia azzurra, per la quale nutre un profondo senso di responsabilità.

Questa sera, venerdì 10 febbraio, è la serata delle cover e dei duetti, sulle note dei grandi successi dagli anni ‘60 ai 2000. Per la quarta serata le esibizioni saranno votate con un sistema misto di televoto, giornalisti e giuria demoscopica. Co-conduttrice sarà Chiara Francini, mentre sarà ospite il cast di Mare Fuori, il quale canterà sul palco la sigla della serie cult.