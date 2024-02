Angelina Mango vince Sanremo 2024 | Foto Ansa

SANREMO – Si sta per concludere la serata finale di Sanremo 2024. Fiorello è il mattatore della serata. Problemi con il televoto, ma la Rai smentisce il rischio di perdita dei voti. Sul palco Roberto Bolle che balla sulle note del Bolero di Ravel. Gigliola Cinquetti canta ‘Non ho l’età’. Plant dei La Sad si tatua Amadeus sul dorso di una mano ed esibiscono bandiera contro ogni tipo di discriminazione. Premio Città di Sanremo a Pippo Balistreri, direttore di palco di quarantuno festival. Loredana Bertè si aggiudica il premio Sala Stampa Ariston Roof. Angelina Mango ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla. Tananai ripropone sul palco di Piazza Colombo il successo dello scorso anno, ‘Tango’.

02:28 – Angelina Mango vince il 74esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, al secondo Geolier, al terzo Annalisa, al quarto Ghali, al quinto Irama.

02:20 – Fiorella Mannoia per il brano ‘Mariposa’ a vincere il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, assegnato dalla Commissione Musicale. Angelina Mango per ‘La Noia’ vince il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del festival.

02:11 – Fiorello scherza con la figlia diciassettenne Angelica e il figlio quindicenne di Amadeus, Josè, che dopo lo show andranno in discoteca. Racconta in modo ironico le sue vicissitudini da “genitore anziano” e apprensivo. Il co-conduttore ricorda i suoi genitori severi: “Io ti ho creato e io ti distruggo”.

01:59 – Irama, Ghali, Angelina Mango, Geolier e Annalisa sono gli artisti in top five che si giocano la vittoria finale al festival di Sanremo.

01:51 – Premio Città di Sanremo a Pippo Banistreri, direttore di palco di 41 festival. “Non ci credo ancora a cosa sta succedendo – dice – grazie ancora a tutti”.

01:40 – Rose Villain ultima cantante ad esibirsi con ‘Click Boom’. Fiorello dichiara lo stop al televoto aiutato dal pubblico in galleria.

01:36 – Parole di speranza quelle dei Bnk44 alla fine della loro canzone, ‘Governo Punk’: “Questo pezzo è dedicato a tutti i piccoli paesi. Anche dove non c’è niente si può costruire, basta crederci”.

01:22 – Fiorello bacia la moglie Susanna e le sue figlie, Angelica e Olivia, e poi tutta la prima fila.

01:21 – Sangiovanni: “Sono grato di questa esperienza perché a 21 anni mi ha insegnato a vincere e che non sono importanti la sconfitta o la vittoria”.

01:09 – Fiorello fa da beatbox a Fred De Palma per il suo freestyle.

01:04 – “Questo è stato l’anno migliore della mia vita grazie a voi – afferma Mr. Rain alla fine del pezzo ‘Due altalene’ – Regalo questo mazzo di fiori a tutte le persone che sentono un vuoto dentro”. Il cantante appoggia i fiori sul sellino di un’altalena della sua scenografia.

00:48 – Plant dei La Sad fa vedere ad Amadeus il tatuaggio (ad acqua) sul dorso di una mano dedicato al conduttore con la scritta: “Grazie Ama”. Il conduttore apprezza e li annuncia urlando con la voce roca stile punk rock. Al termine di ‘Autodistruttivo’, La Sad sollevano una bandiera verde, viola e blu: “Non rappresenta ideali politici, ma i valori della lotta alla discriminazione, alla violenza, all’odio, all’abuso e al sessismo. È solo il primo passo per cambiare l’Italia al meglio se tutti lo vogliamo”.

00:23 – “Io mi chiamo Guido, probabilmente il vostro rapper preferito”. Il Tre rappa in freestyle incoraggiato da Fiorello dopo la sua esibizione.

00:16 – Emma dedica Sanremo al padre scomparso a settembre 2022, Rosario. “Voglio promettergli che rimarrò sul palco fino a quando avrò fiato in corpo”.

00:05 – Angelina Mango inciampa in un lembo del vestito mentre risale le scale dell’Ariston durante l’esibizione de ‘La Noia’ ma si rialza subito e si mette a sedere. Viene immediatamente supportata dal pubblico con applausi e standing ovation. “Grazie mi avete regalato la settimana più bella della mia vita – ringrazia così la platea.

00:00 – Amadeus e Fiorello celebrando i loro cinque anni di Sanremo insieme cantando “con gli Amarello è stato bello”. Il co-conduttore si immagina cosa faranno l’anno prossimo in questo periodo: “Tuo figlio José andrà a scuola. Noi compreremo un plaid doppio e ci metteremo sul divano”.

23:43 – “Stop al genocidio”. Sono le parole sussurrate da Rich Ciolino, il pupazzo alieno protagonista del pezzo in gara ‘Casa mia’, all’orecchio di Ghali alla fine della sua esibizione. La canzone è quarta nella classifica provvisoria del festival.

23:38 – Bandiere per cessate il fuoco e stop al genocidio apparse tra il pubblico durante l’esibizione di Tedua, che in collegamento dalla nave da crociera, al largo di Sanremo, canta ‘Red Lights’.

23:21 – Gigliola Cinquetti canta ‘Non ho l’età’, canzone che compie sessant’anni (1964). “Non riesco a dirvi cosa vuol dire per me cantare questa canzone dopo tutto questo tempo – ammette la cantante – se n’è andata per conto suo, fra la gente, è diventata della gente, adesso è come se fosse tornata a casa”. E aggiunge: “Sanremo è la casa di noi italiani, piena di colori, di suoni e di affetti, e questa di ondata di amore non è casuale, credo che cresca nei momenti difficili”.

23:16 – Pensare alla salute è importante e prevenire lo è ancora di più. Ne è convinto Fiorello che fa una corsetta tra le poltrone della platea dell’Ariston.

“Mangiare bene è importante: io bevo latte senza lattosio, mangio pane senza panosio – scherza, poi conclude serio – “Fatevi la mappa dei nei e controllatevi. Se anche solo venti persone domani si faranno fare un controllo dei nei sono contento”.

23:00 – Si moltiplicano sui social gli appelli degli artisti in gara a Sanremo ai fan a continuare a votare, nonostante i problemi che si stanno registrando nel televoto. “Continuate a votare finché non arriva la conferma, non fermatevi, purtroppo le linee sono bloccate”, aggiunge Geolier.

22:58 – Fiorello e Amadeus scherzano sulle polemiche dei marchi griffati indossati da John Travolta e Russell Crowe. “Abbiamo controllato, i piedi sono griffati?” ha chiesto Fiorello a Roberto Bolle al termine della performance. Poi si è seduto sulla struttura rotonda, al centro della coreografia e ha rivelato al pubblico: “Vedi questo vestito? Giorgio Armani! Dicono che facciamo la pubblicità occulta, ho fatto quella palese”. Ha chiesto anche ad Amadeus quale stilista indossa: “Gai Mattiolo”.

22:56 – Roberto Bolle si esibisce accompagnato da diciotto ballerini del Béjart Ballet Lausanne nel Bolero di Maurice Ravel, per la prima volta alla televisione italiana. Questa settimana il ballerino ha celebrato i suoi venticinque anni di artista ospite della Royal Opera House di Londra.

22:44 – Il festival di Sanremo ricorda le foibe con ‘Io che amo solo te’ di Sergio Endrigo suonata dall’orchestra del Teatro Ariston. Endrigo, nato a Pola, nel 1947 diventò profugo a causa della cessione dell’Istria alla Jugoslavia. Amadeus ha ricordato che a Trieste è stato inaugurato un treno del ricordo per ripercorrere il viaggio degli esuli.

22:30 – “Mai si era verificata una cosa simile, incredibile” – commenta Amadeus riferendosi al televoto dell’ultima serata del 74esimo Festival di Sanremo dopo la performance dei Santi Francesi. Il televoto sarebbe già a livelli da record “come mai nella storia del festival”, secondo il conduttore. “Se vi trovate difficoltà, non vi preoccupate – rassicura – stanno smaltendo il traffico”.

21:30 – Fiorello sale sul palco per l’ultimo Festival del suo amico e collega Amadeus. “Quest’uomo ha fatto cose incredibili, sta facendo cose staordinarie – si complimenta alla fine della sua performance con la Compagnia di danza hi-tech Kiev – tu hai fatto il 67%: non sei più un partito, sei una coalizione da solo. Questo vince le europee e si prende l’Eurofestival, state attenti”. Dopo cinque edizioni di fila, il conduttore sembra pronto a lasciare lo scettro. “È il nostro ultimo festival”, ricorda Fiorello mentre il pubblico urla ‘noooo’. “Ha bisogno di riposo, perché quando finirà andrà a fare i Soliti ignoti, i pacchi, il capodanno di Rai1, l’Arena Suzuki”.

21:25 – Fiorello scherza anche col figlio di Amadeus, Josè, che è letteralmente cresciuto col festival e ha aiutato il padre a districarsi tra social e Fantasanremo. “L’anno prossimo te tocca anda’ a scuola. E il professore appena ti vedrà, dirà: Josè Sebastiani, con il codice 01, vieni interrogato”.

20:45 – Fiorello ha annunciato una serata lunga e ha confessato di essere un po’ emozionato. “Non voglio fare monologoni, devo levarmi di dosso le luminarie di San Pancrazio… E poi abbiamo trenta cantanti: quando l’ultimo ha finito di cantare, il primo è già in tournée”.