Sanremo. Olly, “sull’Eurovision rifletto”. Elodie, alta tensione a Domenica In

SANREMO – “Tutto quello che mi è successo ieri è folle. Quando dicevo di non valutare la vittoria come opzione ero onesto”. Queste le prime dichiarazioni di Olly, al secolo Federico Olivieri, durante la conferenza stampa post-vittoria del Festival di Sanremo.

Il 23enne genovese ha trionfato con la canzone Balorda Nostalgia. Il brano è frutto della collaborazione con Julien Boverod (in arte JVLI) e il musicista e compositore Pierfrancesco Pasini, che veste i panni sia del co-autore che del produttore.

Eurovision a rischio

Sempre durante la conferenza il pensiero del cantautore è andato già all’Eurovision Song Contest di Basilea, che si terrà dal 10 al 17 maggio 2025 nella terza città elvetica per abitanti. “Ancora non ho pensato all’eventualità di partecipare. Ho bisogno di metabolizzare. Se c’è la possibilità di prendere del tempo lo chiedo perchè è una manifestazione importantissima” ha dichiarato l’artista.

La richiesta è stata accolta da Claudio Fasulo, vicedirettore dell’intrattenimento Prime Time Rai, presente alla conferenza: “Mi prendo una responsabilità, dato che non ci sono scadenze urgenti anche se la macchina è complessa. Credo che una settimana di tempo la meriti, perché le ultime 12 ore sono state un frullatore”.

Elodie, alta tensione a Domenica In

Ma Sanremo, si sa, è spesso sinonimo di polemica. L’ultima è arrivata nel corso della puntata di Domenica In in diretta dall’Ariston: il tradizionale appuntamento in cui Mara Venier accoglie gli artisti in gara per commentare a caldo tutta la settimana del Festival.

Protagonista dell’accaduto Elodie che si è posizionata dodicesima in classifica con il brano Dimenticarsi alle 7. La temperatura ha iniziato a surriscaldarsi quando il giornalista Davide Maggio le ha chiesto una battuta in merito a una voce circolata subito dopo la sua esibizione durante l’ultima serata. Secondo l’indiscrezione qualcuno avrebbe strappato il vestito della cantante romana e questo l’avrebbe mandata su tutte le furie.

“Nessuno, sono cazzate che scrivete voi. Ti pare che qualcuno me l’ha strappato e mi incazzo per questa cosa? Nessuno me l’ha strappato, nessuno mi ha toccato e non mi arrabbierei se succedesse”, ha risposto stizzita Elodie. Parole che non hanno convinto il cronista, ed è dovuta intervenire Mara Venier per ristabilire la tranquillità sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti pensa al bis

Con una media complessiva di 12.5 milioni di spettatori con il 67.1%, il dato di share più alto di sempre, può sorridere anche il conduttore del Festival 2025 Carlo Conti. Per il 2026 la Rai lo ha già vincolato come direttore artistico, ma, forte di questi risultati, il conduttore toscano punta al bis anche per la conduzione. Intanto spunta l’idea Stefano De Martino.