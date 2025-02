TEL AVIV – “Chi vuole un futuro diverso deve poter scegliere di andare via dalla Striscia di Gaza”. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel corso della convention delle organizzazioni degli ebrei americani a Gerusalemme.

Oggi, 17 febbraio, attesa una riunione del gabinetto di sicurezza in Israele. Il meeting avverrà dopo l’invio dei negoziatori al Cairo per discutere il cessate il fuoco a Gaza, in seguito ai colloqui del segretario generale di Stato Americano Marco Rubio a Tel Aviv. L’inviato statunitense ha dichiarato che non ci sarà un futuro per Hamas come forza militare o governativa, ma dovrà essere eliminato.

Intanto, Donald Trump fa sapere di aver lasciato ampia libertà al premier israeliano in merito agli sviluppi dell’accordo di cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi. Il presidente americano si è preso poi i meriti della liberazione degli ultimi tre ostaggi lo scorso weekend. Netanyahu ha poi ribadito il suo appoggio alla politica di Trump, l’unica soluzione per salvaguardare sia il futuro di Gaza che di Israele.