in gara dal 2 al 6 marzo

Amadeus ha svelato i big del festival di Sanremo: da Renga a Fedez, passando per Noemi e Malika Ayane. Tra i 26 partecipanti, che si sfideranno dal 2 al 6 marzo, ci saranno molti giovani e rispetto agli anni passati una presenza maggiore di donne.

Ci saranno grandi ritorni, come quello di Arisa, vincitrice dell’edizione giovani del 2009, o Francesco Renga, che ha partecipato nel 2005. Ma anche Ermal Meta e Max Gazzè, già salito sul palco dell’Ariston 5 volte. Fedez, al debutto a Sanremo, canterà in coppia con Francesca Michielin. E poi Orietta Berti, al suo dodicesimo festival, Annalisa, Noemi e Malika Ayane, tutte già con quattro apparizioni.

Ci sarà spazio per Ghemon e Lo Stato Sociale, quest’ultimi scelti come giudici nel talent per i giovani. Anche Aiello, Gio Evan, Willie Peyote e l’accoppiata Colapesce e Dimartino avranno l’opportunità di cantare nell’evento cult della musica italiana.

Un’attenzione particolare sarà data ai giovani grazie alla partecipazione dei Maneskin, di Irama, di Gaia, ultima vincitrice di Amici, e della diciottenne Madame. Ma non solo. Presenti nella lista anche il cantautore romano Fulminacci, il rapper Random, i Coma_Cose, La Rappresentante di Lista e il gruppo Extraliscio. Ci sarà anche Fasma, classificatosi terzo nella scorsa edizione dei Giovani. Tornerà invece Bugo, dopo la discussa performance con Morgan dello scorso anno.

Proprio quest’ultimo è stato escluso dal Festival e dalla giuria di Sanremo Giovani. Per questo Morgan ha voluto mandare una lettera ad Amadeus, accusando il conduttore di averlo “offeso e scacciato”, “senza rendersi conto del suo errore”. Il cantante ha definito la scelta del conduttore “un gesto altamente sgradevole che dovrebbe essere chiamato con il suo nome, cioè mobbing ovvero abuso di potere”.