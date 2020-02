Ancora un trionfo per il Festival di Sanremo. Nonostante la durata monstre (lo spettacolo è finito alle due e cinque minuti della notte), la terza serata della kermesse ha registrato il 54,5% di share – come non succedeva dal 1997. “Le mie congratulazioni vanno in primis ad Amadeus, al suo stile e alla sua sobrietà”, ha detto questa mattina in conferenza stampa il direttore Rai 1, Stefano Coletta. “Stiamo riportando i giovani, i giovanissimi, a vedere il Festival. E questo, nella puntata che festeggiava i settant’anni della kermesse, incentrata “sulla memoria”, significa molto”.

Oltre ai duetti, è stata la serata di Roberto Benigni, che a sorpresa questa mattina ha telefonato in conferenza stampa: “Stanotte non ho dormito, sono ancora emozionato. Ti rendi conto che abbiamo fatto il Cantico dei cantici a Sanremo?”, ha scherzato con Amadeus. “La verità è che un Sanremo così lo sognavo da tempo. L’idea era fare cose nuove rispettando la tradizione, integrandola col presente. E ci siamo riusciti grazie alla fiducia di tutti”, ha chiuso il presentatore.

Questa sera, accanto a lui ci sarà Antonella Clerici. “Questa è una festa fra amici, e sono orgogliosa di partecipare. Siamo davanti a un Sanremo ‘nuovo’, corale, armonico”, ha detto. Oltre a lei, anche Francesca Sofia Novello.

Si comincerà, in apertura, con la classifica generale degli artisti, risultato del mix fra la demoscopica e quella dell’orchestra di ieri. Poi partiranno le nuove proposte, di cui si proclamerà il vincitore intorno alle 21.40. Dopo di loro, i 24 big con i brani in gara, da Paolo Jannacci (che sarà il primo) a Marco Masini (che sarà l’ultimo a suonare). Fra gli ospiti: l’artista internazionale Dua Lipa, mentre per gli italiani Ghali, Gianna Nannini, Tony Renis e – forse – Coez. Torna Fiorello, ancora presente Tiziano Ferro.

Si prospetta, insomma, un’altra serata molto lunga. “Però i risultati ci premiano”, ha detto Amadeus. “Un Sanremo da 24 canzoni, con nomi così importanti, non può finire presto. Non ci dobbiamo dilungare, ma è giusto che lo show duri molto, se ha il ritmo giusto e la qualità degli ospiti. Dormiremo la settimana prossima, adesso godiamo il piacere di fare nottata”.

Appunto, allora, i numeri. Se restano questi, ci sarà un Amadeus-bis? “Non ne abbiamo ancora parlato”, ha chiosato Coletta. In compenso, ha aggiunto il direttore di Rai 1, “non riesco a immaginare questa rete senza Antonella Clerici, è un nostro punto di riferimento”. E lei si commuove.