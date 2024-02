MILANO – Un’Italia che tiene anche grazie a un calo dell’inflazione rapido. È questo il messaggio per la Penisola della componente del comitato esecutivo della Bce, Isabel Schnabel, lanciato questa mattina, 23 febbraio, in occasione del suo intervento all’Università Bocconi di Milano. “Nelle fasi più recenti l’Italia ha mostrato di disporre di una crescita economica relativamente solida e un processo disinflazionisto più rapido rispetto alla media dell’area euro”, ha detto Schnabel. Tuttavia, malgrado “il sogno dei banchieri centrali é vincere la battaglia contro l’inflazione senza causare una recessione”, bisogna “essere cauti” sui tassi .

