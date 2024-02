Big Mama nel backstage del Festival di Sanremo / foto Ansa

NEW YORK – Un messaggio tutto italiano contro bullismo e body shaming approda nell’aula dell’Assemblea Generale dell’Onu. A tenere il discorso la rapper 23enne, rivelazione all’Ariston con il suo brano «La rabbia non ti basta», Big Mama che ieri, 22 febbraio, è intervenuta a New York davanti a una platea di duemila liceali provenienti da tutto il mondo.

“Per tutta la vita mi hanno fatto credere di essere completamente sbagliata. Il mio fisico faceva in modo che la gente mi ritenesse «non abbastanza» prima ancora che mi si potesse davvero conoscere” ha detto l’artista, ricordando come “una persona grassa nell’immaginario degli altri è una persona svogliata, pigra, non attiva, non intelligente, che non ha voglia di migliorare. E per una persona come me sognare era inutile”.

Invece è stato proprio il sogno della musica a diventare lo strumento della giovane rapper – al secolo Marianna Mannone – per urlare al mondo la sua sofferenza, ma anche la sua forza e la sua speranza.

Ecco perché il 10 marzo, due giorni dopo la festa della donna, uscirà il suo nuovo album, “Sangue”, un lavoro introspettivo che racchiude “ogni pezzettino della mia vita”, ha detto Big Mama.