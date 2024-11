Sciopero generale, sindacati in piazza contro la manovra

ROMA – Al via lo sciopero generale contro la manovra con la partecipazione di tutti i settori, eccetto il trasporto ferroviario. Quella di oggi rischia di essere una giornata di paralisi, con il blocco di quattro ore per il trasporto pubblico locale e lo stop aereo e marittimo dalle 10 alle 14. Proteste anche nell’istruzione, con le lezioni che si fermeranno per otto ore. Ieri il Tar ha respinto il ricorso contro la precettazione presentato da alcuni sindacati, scelta per cui il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso soddisfazione. Non si tratta però del ricorso presentato da Cgil e Uil, hanno spiegato con una nota. A Roma è iniziata una manifestazione a cui ha partecipato anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Il segretario della Cgil Maurizio Landini è a Bologna, dove campeggia tra migliaia di manifestanti lo slogan: “È il momento della rivolta sociale”. Il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, è invece a Napoli.