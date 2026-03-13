ROMA – Un appuntamento con la storia: vincere sabato contro il Galles significherebbe chiudere il miglior Sei Nazioni di sempre. Un sogno per il quale gli azzurri del rugby stanno lottando duro, con – al momento – due vittorie su quattro match disputati. Gli italiani, trasportati dall’entusiasmo del successo sull’Inghilterra, potrebbero espugnare Cardiff e portare a casa un risultato mai raggiunto in 25 anni di partecipazione al campionato.

“Il passato non conta niente”

Nonostante la partenza sembri promettente, il commissario tecnico dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, vuole mantenere tutti con i piedi per terra. “Contro l’Inghilterra abbiamo fatto la storia – ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa – ma il passato non conta niente. Col Galles sarà durissima perché sono obbligati a vincere e non avranno altre possibilità essendo l’ultima giornata, e contro Scozia e Irlanda hanno dimostrato di essere competitivi”.

I Dragoni arrivano da quattro sconfitte

Italia e Galles, nel rugby, si sono affrontati 34 volte. Il bilancio segna 28 vittorie per i gallesi, cinque per gli italiani – l’ultima l’anno scorso, 22-15 nel secondo turno – e un pareggio, 18-18 nel Sei Nazioni 2006. Nel 2024 l’impresa più bella: primo tempo 0-11, risultato finale 21-24. È stata la migliore edizione nella storia degli azzurri. “Non so se quell’anno fossimo favoriti — ha detto Quesada – ma c’era tanto ottimismo. Spero che faremo una grande partita, sarebbe una ricompensa enorme per tutti.

Italia superfavorita nel match

Il match di rugby nel Millennium Stadium, arbitro Christophe Ridley, ribalta le gerarchie. Viste le due vittorie consecutive contro i gallesi, l’Italia si presenta quindi da superfavorita: un ruolo non così congeniale agli azzurri. Dei tre cambi italiani, Quesada deve rinunciare a Ferrari, infortunato, e a Zambonin, non al meglio fisicamente. Giocano Hasa e l’esperto Ruzza. I gallesi daranno tutto per chiudere con onore. Il c.t. Steve Tandy ha confermato la formazione che ha messo in difficoltà l’Irlanda a Dublino.