DALLAS – Il settimo lancio della navicella di SpaceX si è concluso con un successo a metà. Durante il volo, condotto nella notte, la capsula del velivolo è esplosa nei cieli sopra il sito di lancio di Boca Chica, a est di Bronwnsville, in Texas. Dopo che l’azienda di Elon Musk ha dichiarato di aver perso il segnale con la navicella, il razzo super Heavy della Starship è rientrato correttamente, ma la capsula è andata perduta insieme alle dieci copie dei satelliti di Starlink che portava con sé. L’amministrazione federale dell’aviazione ha dichiarato di aver deviato il traffico aereo civile per via dei detriti causati dall’incidente.