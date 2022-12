Una storia d'amore per la settima arte

Una storia d'amore per la settima arte Da domani nelle sale italiane

"The Fabelmans"

Spielberg si racconta a cuore aperto in un nuovo film dal titolo “The Fabelmans”, da domani nelle sale italiane. Un’opera semi autobiografica, che mette in scena l’amore per la settima arte passando attraverso stralci dell’infanzia del regista di Cincinnati.

Il film, il trentaquattresimo del pluri premio Oscar, racconta la storia del sedicenne Sammy Fabelman, interpretato da Gabriel LaBelle, un ragazzo cresciuto in Arizona nel periodo del secondo dopoguerra, che dopo aver scoperto un segreto familiare si rifugia nella magia del cinema, passione condivisa con l’attrice Michelle Williams, che interpreta la madre del registra.

Un viaggio nell’infanzia di Spielberg, dunque, e un modo, come dichiarato dallo stesso, “ per riportare indietro mia madre e mio padre e di sentire le mie sorelle, Annie, Susie e Nancy, più vicine di quanto avessi mai pensato possibile”.