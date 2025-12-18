NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:08 del 18 dicembre 2025

HomeSport Starmer ad Abramovich: “Consegni all’Ucraina i soldi del Chelsea o lo faremo noi”
Sport

Starmer a Roman Abramovich
"Dia ora i soldi del Chelsea
all'Ucraina, come promesso"

In ballo ci sono 2,5 miliardi

congelati dopo la vendita del club

di Valerio Francesco Silenzi18 Dicembre 2025
di Valerio Francesco Silenzi18 Dicembre 2025
starmer abramovich

Il primo ministro inglese Keir Starmer | Foto Ansa

LONDRA – Il Regno Unito ha annunciato la decisione di trasferire all’Ucraina 2,5 miliardi di sterline ricavati dalla vendita del Chelsea e congelati all’ex proprietario del club londinese, il russo Roman Abramovich. A renderlo noto è stato il premier laburista Keir Starmer durante il Question Time alla Camera dei Comuni, rivendicando l’intesa con gli alleati europei sulla linea dura nei confronti dei beni congelati di Mosca.

“Il mio messaggio ad Abramovich – ha dichiarato Starmer – è questo: le lancette dell’orologio corrono, onora la promessa che hai fatto (sulla destinazione dei soldi derivati dalla cessione del club a favore della ricostruzione dell’Ucraina, ndr) e paga ora. Se non lo farai, siamo pronti a rivolgerci a un tribunale per far sì che ogni penny finisca nelle tasche di coloro che sono stati devastati dalla guerra illegale di Putin”. 

I fondi congelati sono depositati su un conto bancario nel Regno Unito e appartengono ancora legalmente ad Abramovich: sono il ricavato della vendita del club, autorizzata dal governo nel maggio 2022 per salvare il Chelsea dopo che il tycoon era stato sottoposto alle sanzioni di Londra. Fondi che non possono essere trasferiti senza una autorizzazione dell’Office of Financial Sanctions Implementation.

L’esecutivo ha annunciato il rilascio della licenza necessaria al trasferimento: Abramovich avrà 90 giorni per creare una fondazione cui destinare la somma. In mancanza di un accordo, Londra agirà per vie legali. 

Ti potrebbe interessare

Supercoppa italiana, a Riad si sfidano Napoli-Milan e Inter-Bologna

17 Dicembre 2025

La Juventus vola in Borsa dopo il no alla cessione del club....

16 Dicembre 2025

Al Master in Giornalismo Lumsa il premio “La grande firma” dedicato al...

16 Dicembre 2025

Servizio vincente. Il padel conquista il mondo delle racchette e sogna le...

15 Dicembre 2025

Trent’anni dopo Bosman: dalla globalizzazione delle squadre al potere dei procuratori. Così...

15 Dicembre 2025

Sci, Lindsey Vonn eterna: vince la discesa libera a St.Moritz a 41...

12 Dicembre 2025
Accessibility by WAH