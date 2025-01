Gli Stati Uniti valutano le conseguenze sulla sicurezza nazionale che potrebbero derivare dall’uso di DeepSeek, la nuova intelligenza artificiale sviluppata da una startup cinese.

Dopo il boom di download e il conseguente successo sul mercato, arrivano dalla Casa Bianca le dichiarazioni della portavoce Karoline Leavitt: “Ho parlato con il Consiglio per la sicurezza nazionale questa mattina, stanno esaminando quali potrebbero essere le implicazioni per la sicurezza nazionale”.

Un campanello d’allarme

Cnbc e Bbc riportano la notizia che al personale della marina militare statunitense sarebbe stato intimato di non usare l’applicazione DeepSeek poiché potrebbe causare “potenziali problemi di sicurezza ed etici”.

Già lunedì Trump aveva affermato che la nuova AI rappresentava un campanello d’allarme per le aziende americane. Poi è arrivata anche la denuncia di David Sacks, braccio destro del presidente in materia di intelligenza artificiale: “Ci sono prove sostanziali che gli sviluppatori di DeepSeek si siano appoggiati a modelli di OpenAI per sviluppare la propria tecnologia”. Un’affermazione che però rimane senza prove.