Taylor Swift e Travis Kelce si abbracciano dopo la vittoria al Super Bowl dei Kansas City Chiefs / Foto Ansa

LAS VEGAS – Per la terza volta in cinque anni, i Kansas City Chiefs conquistano il 58esimo Super Bowl, battendo ai tempi supplementari i San Francisco 49ers per 25-22. Il Super Bowl è l’evento televisivo più seguito dell’anno tra gli sport statunitensi, e che lega insieme finale del campionato nazionale della NFL, spettacolo musicale ed enorme vetrina pubblicitaria. Come protagonisti quest’anno non ci sono stati solo i campioni del football americano, ma anche la nuova regina del pop, Taylor Swift, compagna dell’attaccante dei Chiefs, Travis Kelce.

A guidare i campioni di Kansas City c’è il quarterback Patrick Mahomes, votato a fine partita MVP (most valuable player, giocatore migliore). Il ruolo di Mahomes è fondamentalmente quello di regista dell’attacco, il compito più importante nello sfondamento, punto di partenza dell’azione offensiva.

La partita ha tenuto con il fiato sospeso i fan dei Chiefs, che nella prima metà erano sotto di 7 punti rispetto ai 49ers. A ribaltare il risultato a pochi secondi dalla fine è stato sempre Mahomes, che con un lancio lungo è riuscito a raggiungere il velocista Mecole Hardman, a pochi secondi dal touchdown nell’area di meta.

L’halftime del Super Bowl e le pubblicità da record

Ma oltre allo sport c’è tanto, tanto spettacolo. L’halftime della partita, ovvero l’intervallo, è solitamente occupato da un grande show musicale degli artisti musicali in cima alle classifiche. Quello di quest’anno ha visto sul palco Usher e Alicia Keyes, noti cantautori e interpreti R&B.

Prima e dopo l’halftime, vanno in scena le pubblicità più costose e più viste della televisione americana. Gli spot sono tutti interpretati da attori pluripremiati, come Jennifer Aniston, David Beckham e Christopher Walken, e possono costare, per soli 30 secondi, più di 7 milioni di euro. In attesa della pubblicazione ufficiale dei dati degli ascolti, il record da superare resta quello dell’anno scorso. Secondo Fox, l’emittente che trasmette la diretta, nel 2023 la media di spettatori collegati è stata di 111 milioni di persone. Un record assoluto.