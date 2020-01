Tanti auguri Eugene Allen, nome di battesimo di Gene Hackman. Il celebre attore statunitense, nato nel 1930 a San Bernardino, in California, compie oggi 90 anni.

Hackman, che si è ritirato ufficialmente dalle scene nel 2004, nella sua carriera ha vinto due premi Oscar su cinque candidature totali, un Golden Globe per i quaranta anni alla carriera e un Orso d’argento.

Negli anni Sessanta, quando si affacciò sui set, i ruoli venivano assegnati molto, se non esclusivamente, in base all’aspetto estetico. I belli facevano gli eroi e i corpulenti gli antagonisti. È stato il caso di Hackman che si è ritrovato sempre a rivestire i panni del cattivo: il cowboy, il criminale, il poliziotto e anche il Presidente degli Stati Uniti.

Recitò in Gangster Story affermandosi con Bonnie e Clyde, poi ancora, nel 1971 ne Il braccio violento della legge con cui vinse l’Oscar interpretando il poliziotto Popeye Doyle. Ancora ne Lo spaventapasseri fino a I Tenenbaum e Frankenstein Junior, questa volta in un ruolo comico, per un totale di oltre 70 film.