Valentino non vuole ancora smettere Jorge Lorenzo torna come collaudatore

È abituato a correre a 300 km/h, ma quando si tratta di scelte legate alla carriera Valentino Rossi ha bisogno di tempo. Quello che non aveva la Yamaha, in cerca di nuovi piloti. E così è arrivato il divorzio tra il n. 46 e la scuderia giapponese della MotoGP.

“Per ragioni legate al mercato piloti, la Yamaha mi ha chiesto a inizio anno di prendere una decisione sul mio futuro – racconta Rossi nel comunicato stampa che Iwata ha diramato ieri -. Ribadendo quello che avevo già detto l’anno scorso, ho confermato loro che non volevo affrettare nessuna decisione e che mi serviva più tempo. Yamaha si è comportata di conseguenza e ha concluso le proprie trattative”.

Sarà Fabio Quartararo a sostituirlo dal 2021. L’enfant prodige di origini siciliane era il pezzo più ambito del mercato e la casa giapponese ha forzato i tempi per tenerselo stretto.

Ma la Yamaha non si è fermata ai piloti. Oggi ha ingaggiato il cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo come collaudatore per i test del 2020, lasciando una porta aperta a una sua eventuale partecipazione a qualche gara. Lorenzo, che si è ritirato dalle corse alla fine dell’ultimo motomondiale, e che è stato per nove anni fino al 2016 con la Yamaha, torna così alla casa giapponese, dov’era stato compagno di scuderia di Valentino Rossi.

Il n. 46 lascia la Yamaha dopo quindici stagioni. Alla soglia dei 41 anni – li compirà il 16 febbraio – e dopo due Mondiali avari di successi (non vince una gara dal 2017, ad Assen) ora il futuro è incerto. La Yamaha gli ha promesso una moto di prim’ordine e appoggio tecnico nel caso in cui volesse proseguire la stagione successiva. Dove? Nel team Petronas al posto di Fabio Quartararo, il giovane talento che ha stupito al debutto nella massima categoria in sella a una M1 clienti.

Il pilota di Tavullia ha detto che il suo “obiettivo è di proseguire nel 2021”. Anche dal punto di vista economico un suo addio non gioverebbe al mondo delle corse. Secondo i media spagnoli, Rossi garantisce almeno il 30% del volume d’affari complessivo. E i tifosi lo seguono ovunque: in ogni pista c’è una tribuna dedicata esclusivamente ai fan club del pesarese.

Immaginare un motomondiale senza Valentino Rossi sarebbe difficile. Che il n. 46 possa correre fino a 46 anni? Non un’ipotesi da scartare. L’omaggio al numero che indossava il padre quando correva potrebbe essere l’età in cui il nove volte campione smetterà di correre.

Le tappe della carriera di Valentino Rossi